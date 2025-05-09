Преследовавшая Трампа прокурор попала под следствие

Преследовавшая президента Соединенных Штатов Дональда Трампа генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс сама попала под следствие. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Джеймс фальсифицировала банковские документы и реестры собственности для получения государственных субсидий и льготных кредитов», — утверждает директор Федерального агентства по жилищному финансированию Уильям Палт в письме генеральному прокурору Соединенных Штатов Пэм Бонди.

До того, как стать объектом расследования, Джеймс и другие генеральные прокуроры продемократических штатов подали множество исков против обеих администраций Трампа. Среди этих исков есть резонансное обвинение Trump Organization и самого Дональда Трампа в мошенничестве на на сумму в сотни миллионов долларов. Джеймс тогда выиграла дело, однако Трамп подал апелляцию.

Также Апелляционный суд в США отменил решение федерального судьи, предписывающее администрации президента восстановить сотрудников радиостанции «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) на работе.

14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о масштабном сокращении сотрудников в семи федеральных агентствах. Среди них оказалось и Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует деятельность «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) и «Голос Америки».

Ранее стало известно, что сотрудников ФБР проверяют на полиграфе «в атмосфере запугивания».