Россиянам назвали время, когда наиболее высок риск распространения холеры

Скадемик РАН, эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупредил, что опасность для распространения холеры в России представляют август и сентябрь. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, пандемия холеры началась еще в 1960 году, но до сих пор не завершилась. Он отметил, что в прошлом уже фиксировали случаи завоза инфекции в Россию, а сейчас вспышка заболевания вновь зарегистрирована в Индии. Именно в конце лета, по его оценке, создаются наиболее благоприятные условия для распространения холеры в регионах с умеренным климатом.

Холера — это опасная инфекционная болезнь, которая передается через зараженную воду и пищу. По данным Всемирной организации здравоохранения, только в марте 2025 года в мире было зафиксировано почти 33 тыс. случаев заболевания и более 500 летальных исходов.

До этого руководитель Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что эпидемиологическая ситуация по холере в России оценивается как стабильная. По ее словам, распространяемое в соцсетях письмо якобы от лица главы Роспотребнадзора Анны Поповой о мерах профилактики заболевания является фейком.

Врач-терапевт Наталья Леонтьева оценила риски массового распространения холеры в России. Она объяснила, что чаще всего россияне заражаются этим заболеванием в других странах. И хотя завозные случаи вызывают беспокойство, вероятность эпидемии холеры внутри РФ крайне мала.

Ранее россиянам объяснили, чем опасна холера.