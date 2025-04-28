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«Будьте бдительны»: врач оценила угрозу массового заражения россиян холерой

Терапевт Леонтьева: вероятность массового заражения россиян холерой крайне мала
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Илья Питалев/РИА Новости

Случаи заражения холерой в России вызвали широкий резонанс и напугали жителей возможной эпидемией. Однако риск распространения заболевания в стране остается низким и находится под постоянным контролем специалистов, отметила врач-терапевт Наталья Леонтьева. При этом в беседе с RuNews24.ru она призвала россиян оставаться бдительными и соблюдать меры профилактики.

Холера – это острое инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии Vibrio cholerae, чаще всего попадающие в организм через загрязнённую воду и пищу. У пациентов наблюдаются сильная диарея, рвота, обезвоживание, что грозит самыми страшными последствиями, если вовремя не оказать заболевшему профессиональную медицинскую помощь.

Главная причина выявления случаев заражения холерой у россиян – это международный туризм, поэтому угроза активного распространения болезни крайне мала, считает Леонтьева. Она подчеркнула, что российская система здравоохранения готова к борьбе с инфекционными заболеваниями и экстренным мерам.

«Хотя завозной случай заболевания холерой вызывает беспокойство, вероятность массового распространения инфекции в России остаётся низкой благодаря эффективной системе здравоохранения. Вероятность распространения холеры внутри России крайне мала», — заверила врач.

В то же время она призвала жителей соблюдать меры профилактики и оставаться бдительными, особенно при путешествиях в страны с неблагополучной эпидситуацией.

Напомним, за последние дни у нескольких россиян обнаружили холеру: так, заболевание нашли у жителей Московской и Воронежской областей – оба недавно вернулись из Индии. Также сообщалось о заражении 14-летнего школьника из Новосибирска, который также подхватил холеру в Индии.

В Роспотребнадзоре, комментируя эти сообщения, подчеркнули, что в России ситуация с холерой в России последние 20 лет остается стабильной – регистрируются единичные завозные случаи. В ведомстве подчеркнули, что принимают все меры для купирования рисков осложнения эпидемиологической ситуации.

Ранее россиянам объяснили, чем опасна холера.

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