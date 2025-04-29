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В Роспотребнадзоре ответили на слухи об угрозе эпидемии холеры в РФ

Роспотребнадзор назвал фейком слухи об угрозе распространения холеры в стране
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Максим Богодвид/РИА Новости

Эпидемиологическая ситуация по холере в России оценивается как стабильная. А распространяемое в соцсетях письмо якобы от лица главы Роспотребнадзора Анны Поповой о мерах профилактики заболевания является фейком, заявили в Telegram-канале ведомства.

«Эта информация является полностью недостоверной! В Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора», — говорится в заявлении ведомства.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в поддельном письме содержится информация об угрозе распространения холеры, а также рекомендации для россиян по профилактике. Специалисты призвали не верить этим данным, отметив, что за последние 20 лет в России зарегистрированы только единичные случаи заболевания холерой.

До этого врач-терапевт Наталья Леонтьева оценила риски массового распространения холеры в России. Она объяснила, что чаще всего россияне заражаются этим заболеванием в других странах. И хотя завозные случаи вызывают беспокойство, вероятность эпидемии холеры внутри РФ крайне мала.

В то же время доктор призвала россиян соблюдать меры профилактики и быть бдительными, особенно во время поездок в страны с неблагополучной эпидситуацией.

Ранее россиянам объяснили, чем опасна холера.

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