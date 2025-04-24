Россиянам объяснили, чем опасна холера

Холера передается фекально-оральным путем — через грязные руки и воду, куда попали испражнения от зараженного человека. Об этом в беседе с kp.ru напомнил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, обычно заболевание обходится легкими симптомами, такими как небольшое расстройство желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Однако иногда у заболевшего развивается стремительная диарея и рвота, из-за чего он не может удержать в себе воду. Без лечения летальный исход может наступить буквально через несколько дней, подчеркнул эксперт.

Что касается опасности зараженного человека для окружающих, больной, по его словам, действительно может оставить возбудителя на дверной ручке туалетной комнаты или кнопке смыва.

«К счастью, холерный вибрион очень чахлый: при высыхании, без воды, он очень быстро гибнет. А в кислой среде гибнет мгновенно», — заключил Жемчугов.

24 апреля стало известно о выявленном случае холеры в Московской области. Заболевание обнаружили у туриста, который вернулся из Индии.

По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, мужчина в ходе своего путешествия пил проточную фильтрованную воду из-под крана, питался в разных кафе. По возвращении домой почувствовал недомогание и принял решение обратиться к медицинским специалистам. После резкого ухудшения состояния был госпитализирован в инфекционный стационар. Медики выявили у него возбудителя холеры. В настоящее время состояние заболевшего оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой.

Ранее туристы, привозившие с собой воду из священного источника в Эфиопии, заразились холерой.