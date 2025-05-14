Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аллергикам рассказали, как защитить себя от пыльцы березы

Аллергикам посоветовали уехать на время цветения березы для защиты от пыльцы
close
Depositphotos

Людям, которые сталкиваются с аллергией на пыльцу березы, лучше всего постараться на время уехать в тот регион России, где деревья уже отцвели. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Если такой возможности нет, при выходе на улицу аллергикам советуют соблюдать определенные правила, чтобы избежать резкого ухудшения самочувствия. Так, важно использовать многоразовые фильтры для носа от аллергии и надевать солнцезащитные очки с широкими дужками и одноразовую маску, чтобы пыльца не оседала на слизистых. Одежда должна быть из синтетики, шелка, сатина и любых гладких тканей, чтобы пыльца не задерживалась на ней, на голову лучше надеть кепку или шляпу.

В целом специалисты советуют минимизировать выходы на улицу, лучше всего делать это сразу после дождя, когда пыльца прибита к земле.

Врач-педиатр, аллерголог-иммунолог Ильинской больницы Александра Молокоедова до этого говорила, что на сегодняшний день самым эффективным способом лечения сезонной аллергии (поллиноза) является АСИТ-терапия, которая заключается в приеме специальных препаратов вне периода обострения, содержащих микродозы аллергенов.

Ранее были названы три инновационных метода борьбы с аллергией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами