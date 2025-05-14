Аллергикам рассказали, как защитить себя от пыльцы березы

Аллергикам посоветовали уехать на время цветения березы для защиты от пыльцы

Людям, которые сталкиваются с аллергией на пыльцу березы, лучше всего постараться на время уехать в тот регион России, где деревья уже отцвели. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Если такой возможности нет, при выходе на улицу аллергикам советуют соблюдать определенные правила, чтобы избежать резкого ухудшения самочувствия. Так, важно использовать многоразовые фильтры для носа от аллергии и надевать солнцезащитные очки с широкими дужками и одноразовую маску, чтобы пыльца не оседала на слизистых. Одежда должна быть из синтетики, шелка, сатина и любых гладких тканей, чтобы пыльца не задерживалась на ней, на голову лучше надеть кепку или шляпу.

В целом специалисты советуют минимизировать выходы на улицу, лучше всего делать это сразу после дождя, когда пыльца прибита к земле.

Врач-педиатр, аллерголог-иммунолог Ильинской больницы Александра Молокоедова до этого говорила, что на сегодняшний день самым эффективным способом лечения сезонной аллергии (поллиноза) является АСИТ-терапия, которая заключается в приеме специальных препаратов вне периода обострения, содержащих микродозы аллергенов.

Ранее были названы три инновационных метода борьбы с аллергией.