Названы три инновационных метода борьбы с аллергией

Помимо правильно подобранной медикаментозной терапии для купирования неприятных симптомов аллергии, с ней можно бороться при помощи специальной диеты, фильтров для носа и иммунотерапии аллергенами. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач высшей категории, аллерголог-иммунолог, дерматолог и руководитель отделения аллергологии Европейского Медицинского Центра Каринэ Варданян.

«Противоаллергенные фильтры для носа вставляются в носовые ходы. Они задерживают аллергены и не затрудняет дыхание, поэтому фильтры-затычки помогают реже принимать препараты для лечения симптомов. С назальными нанофильтрами можно долго находиться на улице, ходить в спортзал и контактировать с животными, даже если организм человека реагирует на их шерсть, но спать с ними не рекомендуется. Продолжительность носки варьируется в зависимости от производителя и достигает 24 часов. После этого необходимо сменить насадки или заменить сам фильтр», – объяснила доктор.

Также бороться с проявлении аллергии можно при помощи ограничения продуктов, однако это возможно только при перекрестной аллергии, когда организм воспринимает белки некоторых пищевых продуктов как схожие с аллергенами пыльцы растений.

«Это происходит из-за похожей молекулярной структуры. Поэтому люди с аллергией на пыльцу часто испытывают неприятные симптомы при употреблении определенных продуктов даже вне сезона цветения. При аллергии на березу стоит ограничить употребление фруктов с косточками и орехов. Аллергикам на полынь не нужно злоупотреблять сельдереем, морковью и некоторыми приправами, например, кориандром. А пациентам с аллергией на ольху рекомендуется сократить количество груш, фундука и киви в рационе. Эти изменения в диете не избавят от аллергии, но помогут облегчить симптомы», — рассказала доктор.

Также можно использовать АСИТ – это аллерген специфическая иммунотерапия (АСИТ) или иммунотерапия аллергенами.

«Суть АСИТ в следующем: пациент получает маленькие дозы аллергена под язык. Сегодня можно выбрать наиболее комфортный для себя формат – в виде таблеток или капель. За несколько лет регулярного проведения АСИТ организм аллергика адаптируется к аллергену. Таким образом неприятные симптомы уменьшаются или исчезают полностью. Но важно прибегать к нему на фоне отсутствия симптомов, то есть не в сезон цветения, например. Кстати, наиболее эффективно использовать АСИТ пациентам с реакцией на пыльцу, пыль, плесень, шерсть животных и укусы насекомых», — добавила врач.

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