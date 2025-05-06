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Врач раскрыла, можно ли полностью избавиться от аллергии

Врач Молокоедова: полностью избавиться от аллергии получается не у всех
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Rene Traut/www.imago-images./Global Look Press

На сегодняшний день самым эффективным способом лечения сезонной аллергии (поллиноза) является АСИТ-терапия, которая заключается в приеме специальных препаратов вне периода обострения, содержащих микродозы аллергенов. Об этом в интервью проекту «Сноб» рассказала врач-педиатр, аллерголог-иммунолог Ильинской больницы Александра Молокоедова.

Продолжительность АСИТ-терапии, по ее словам, не менее трех сезонов. В это время пациент ежедневно принимает препараты под контролем врача.

«АСИТ-терапия эффективна, однако мы не можем обещать полное исцеление от аллергии — у кого-то оно происходит, у других наступает хороший контроль, когда достаточно выпить обычную антигистаминную таблетку и можно спокойно идти на улицу», — отметила специалист.

Аллерголог Оксана Шабалина до этого говорила, что людям, которые страдают от поллиноза, стоит умываться не менее четырех-шести раз в день и хотя бы два раза в день принимать душ.

Она также посоветовала пользоваться уходовыми увлажняющими каплями для глаз с гиалуроновой кислотой. А чтобы воспрепятствовать попаданию пыльцы на слизистые, можно брызгать барьерные спреи в нос.

Ранее врач объяснила, почему нельзя игнорировать симптомы весенней аллергии.

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