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Иностранцам в России будут бесплатно оказывать экстренную помощь

В России будут бесплатно оказывать экстренную помощь приезжим при острой боли
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Tualek Photography/Shutterstock/FOTODOM

В России будут бесплатно оказывать иностранцам медицинскую помощь, если речь идет об экстренном случае или обострении заболеваний. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

«Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, оказывается иностранным гражданам медицинскими организациями бесплатно», — говорится в документе.

Данное положение прописано в обновленных правилах оказания медпомощи иностранцам, принятых кабмином. Они вступят в силу 1 сентября 2025 и будут действовать до 1 сентября 2031 года.

В феврале председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Государственная дума единогласно проголосовала за принятие закона, который позволит повысить качество оказываемой медицинской помощи в России. Спикер ГД подчеркнул, что от уровня подготовки работников здравоохранения зависит качество медпомощи.

Позже Минздрав РФ опубликовал доклад, согласно которому в стране пока не удается добиться полного обеспечения медицинских организаций страны квалифицированными кадрами.

Ранее россиянам дали советы по выбору хорошего врача.

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