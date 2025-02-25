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Володин оценил закон, запрещающий дистанционное обучение для медиков

Володин рассказал о принятом Госдумой законе, повышающем качество медпомощи в РФ
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Государственная дума единогласно проголосовала за принятие закона, который позволит повысить качество оказываемой медицинской помощи в России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя одобренный депутатами запрет на применение электронного и дистанционного обучения для медиков и фармацевтов.

Также, согласно документу, учебные учреждения будут обязаны получать заключения Росздравнадзора о наличии необходимых кадров и оборудования. Разработка и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ медобразования будут закреплены исключительно за министерством здравоохранения России.

Володин подчеркнул, что от уровня подготовки работников здравоохранения зависит качество медпомощи, поэтому они должны постоянно повышать свою квалификацию, изучать новейшие технологии и методы диагностики, а также осваивать новые способы лечения и профилактики болезней. Он добавил, что законопроект был поддержан депутатами Госдумы единогласно.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко предложил идею для решения проблемы кадров в медицинской сфере.

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