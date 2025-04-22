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Россиянам дали советы по выбору хорошего врача

Специалист Парамонов: врачей лучше искать в клинике доказательной медицины
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Tualek Photography/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам, которые хотят выбрать хорошего врача, лучше искать его в клинике доказательной медицины, которая работает на основе современных, проверенных стандартов, научно обоснованных подходов. Об этом kp.ru рассказал руководитель Центра доказательной медицины «Рассвет», кандидат медицинских наук, практикующий врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

Кроме того, можно попросить знакомых медиков порекомендовать специалиста. Кандидат биологических наук Ксения Напольская добавила, что попросить совета можно и у высококвалифицированного врача, к которому пациент уже обращается.

«Врачи в своей среде всегда знают: кто хороший доктор, а кто нет. При этом есть врачебная этика, которая не позволит доктору прямо сказать про своего коллегу: нет, к нему идти нельзя. Поэтому я спрашиваю по-другому: «Мой близкий человек лечится (планирует лечиться) у такого-то. Вы могли бы сказать о нем хорошо?». Если собеседник отвечает: «да, отличный врач» — прекрасно. Если же ответ «не буду ничего говорить» — мне понятно, лучше поискать другого лечащего врача», — отметила физиолог, кандидат биологических наук, медицинский редактор и писатель Ольга Шестова.

Она также посоветовала пользоваться институтом второго мнения в медицине и посещать консультации с другим специалистом той же области, чтобы получить дополнительную оценку диагноза или предложенного плана лечения.

Врач-репродуктолог Павел Базанов до этого согласился с предложением обязать клиники публиковать данные о проценте успешных процедур ЭКО. Однако одного показателя для понимания уровня медучреждения недостаточно — он призвал оценивать работу клиник в комплексе.

Ранее сообщалось, что в частной клинике в Москве напали на журналистов известного канала.

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