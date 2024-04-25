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В России продолжается нехватка медицинских работников

«Известия»: в России пока не удалось справиться с нехваткой медработников

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Mos.ru

Министерство здравоохранения России пока не смогло добиться полного обеспечения медицинских организаций страны квалифицированными кадрами. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно докладу Минздрава, показатель обеспеченности населения средними медицинскими работниками в государственных и муниципальных медицинских организациях выполнен на 95,54%. Показатель обеспеченности населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, выполнен на 95,5%, а врачами скорой помощи — на 96,5%

При этом окончательная цель федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», который реализуется с 2019 года, должна быть достигнута в конце нынешнего года.

В свою очередь, сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал подчеркнул, что эти данные нуждаются в глубоком анализе. По его мнению, цифры показывают лишь незначительную нехватку медиков. Однако, отметил он, если бы дефицит кадров был таким на самом деле, то в России не испытывали бы существующих сейчас проблем. А проблему дефицита медицинских кадров острым признало само государство, вынужденное вводить и увеличивать в размере социальные выплаты, предназначенные медикам. Сейчас общую нехватку медицинских работников в стране оценивают примерно в 26 тыс. человек.

До этого Счетная палата сообщила о переизбытке административного персонала в больницах 36 регионов России.

Ранее специалист Роспотребнадзора назвал причины нехватки препаратов для пациентов с ВИЧ.

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