В России продолжается нехватка медицинских работников

Министерство здравоохранения России пока не смогло добиться полного обеспечения медицинских организаций страны квалифицированными кадрами. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно докладу Минздрава, показатель обеспеченности населения средними медицинскими работниками в государственных и муниципальных медицинских организациях выполнен на 95,54%. Показатель обеспеченности населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, выполнен на 95,5%, а врачами скорой помощи — на 96,5%

При этом окончательная цель федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», который реализуется с 2019 года, должна быть достигнута в конце нынешнего года.

В свою очередь, сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал подчеркнул, что эти данные нуждаются в глубоком анализе. По его мнению, цифры показывают лишь незначительную нехватку медиков. Однако, отметил он, если бы дефицит кадров был таким на самом деле, то в России не испытывали бы существующих сейчас проблем. А проблему дефицита медицинских кадров острым признало само государство, вынужденное вводить и увеличивать в размере социальные выплаты, предназначенные медикам. Сейчас общую нехватку медицинских работников в стране оценивают примерно в 26 тыс. человек.

До этого Счетная палата сообщила о переизбытке административного персонала в больницах 36 регионов России.

Ранее специалист Роспотребнадзора назвал причины нехватки препаратов для пациентов с ВИЧ.