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При перестрелке в Махачкале пострадала 17-летняя девочка

Минздрав Дагестана: 17-летняя девочка пострадала при перестрелке в Махачкале
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«Газета.Ru»

17-летняя девочка пострадала при перестрелке в Махачкале, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы минздрава Дагестана Зарину Агмадову.

«Пострадала 17-летняя девочка», — поделилась Агмадова.

23 июня 2024 года в Дагестане произошла стрельба у синагоги. Группа мужчина обстреляла здание из автоматов. В результате инцидента пострадали 12 полицейских, еще шесть правоохранителей не выжили. Также несовместимые с жизнью ранения получили священник и охранник. Религиозное сооружение загорелось.

5 мая в Махачкале четверо неизвестных напали на наряд ДПС и открыли огонь по сотрудникам ГИБДД, после чего угнали служебный автомобиль и скрылись с места преступления. Двое нападавших были ликвидированы, еще двое смогли скрыться, ведется их розыск.

По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских.

Ранее дагестанского чиновника и его знакомого объявили в розыск за участие в перестрелке.

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Перестрелка в Махачкале
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