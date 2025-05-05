Трое полицейских погибли при нападении в Махачкале

МВД: при нападении на наряд ДПС в Махачкале погибли трое полицейских

По предварительным данным, трое полицейских погибли в результате нападения на наряд ДПС в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

«Сегодня около 14:20 в городе Махачкале неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД по Республике Дагестан. По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских», — говорится в сообщении ведомства.

До этого стало известно, что в столице республики произошла перестрелка. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что инцидент произошел на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова.

Как писал Telegram-канал 112, двое неизвестных напали на патруль ДПС. Злоумышленники открыли шквальный огонь по стражам порядка, после чего угнали служебный автомобиль и скрылись с места преступления. Позже сообщалось, что двоих преступников ликвидировали.

23 апреля этого года сотрудник полиции пострадал в результате перестрелки в Дербенте, нападавший ликвидирован.

Ранее появилось видео перестрелки с полицейскими в Дагестане.