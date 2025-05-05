Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Махачкале ликвидировали двоих преступников, напавших на полицейских

Двоих преступников, напавших на полицейских в Махачкале, ликвидировали
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Во время нападения на полицейских в Махачкале удалось ликвидировать двоих преступников. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Другие нападавшие смогли скрыться на патрульной машине ДПС, на данный момент автомобиль разыскивается. Очевидцы канала рассказали, что злоумышленники открыли огонь по силовикам возле группы детей, один ребенок пострадал.

До этого перестрелка с участием сотрудников полиции попала на видео. Вероятно, в результате не выжили три человека.

В июне прошлого года в Дагестане произошла стрельба у синагоги. Группа мужчин обстреляла здание из автоматов. В результате инцидента пострадали 12 полицейских, еще шесть правоохранителей не выжили.

Также несовместимые с жизнью ранения получили священник и охранник. Религиозное сооружение загорелось. Нападавшие оказались родственниками главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова и бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева.

Ранее дагестанского чиновника и его знакомого объявили в розыск за участие в перестрелке.

Все новости на тему:
Перестрелка в Махачкале
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами