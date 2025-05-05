В Махачкале ликвидировали двоих преступников, напавших на полицейских

Двоих преступников, напавших на полицейских в Махачкале, ликвидировали

Во время нападения на полицейских в Махачкале удалось ликвидировать двоих преступников. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Другие нападавшие смогли скрыться на патрульной машине ДПС, на данный момент автомобиль разыскивается. Очевидцы канала рассказали, что злоумышленники открыли огонь по силовикам возле группы детей, один ребенок пострадал.

До этого перестрелка с участием сотрудников полиции попала на видео. Вероятно, в результате не выжили три человека.

В июне прошлого года в Дагестане произошла стрельба у синагоги. Группа мужчин обстреляла здание из автоматов. В результате инцидента пострадали 12 полицейских, еще шесть правоохранителей не выжили.

Также несовместимые с жизнью ранения получили священник и охранник. Религиозное сооружение загорелось. Нападавшие оказались родственниками главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова и бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева.

Ранее дагестанского чиновника и его знакомого объявили в розыск за участие в перестрелке.