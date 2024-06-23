Названо число раненых полицейских в Дагестане

В министерстве внутренних дел Республики Дагестан заявили, что шесть представителей правоохранительных органов были убиты в результате перестрелок в Дербенте и Махачкале, еще 12 полицейских ранены. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя пресс-службы МВД Дагестана Гаяны Гариевой, шесть представителей правоохранительных органов были убиты, еще 12 полицейских — ранены.

До этого председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев заявил, что при нападении на церковь в Дербенте убит священнослужитель и охранник.

23 июня вечером неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Также есть данные о нападении на сотрудников полиции в Махачкале. На данный момент сообщается, что один сотрудник полиции погиб, один ранен. Информация уточняется.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что создан оперштаб после ЧП в Дербенте и Махачкале.

Ранее в НАК прокомментировали нападения на полицию и храмы в Дагестане.