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Дагестанского чиновника и его знакомого объявили в розыск за участие в перестрелке

Чиновника из Дагестана разыскивают по подозрению в стрельбе в четырех человек
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Shutterstock

МВД по Дагестану разыскивает 35-летнего Сайпулакади Магомедова и 40-летнего Алибулата Магомедова, которые подозреваются в стрельбе по четырем жителям республики. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

По данным следствия, 14 февраля в Махачкале между Магомедовыми и четырьмя людьми возникла ссора, в результате которой подозреваемые достали неустановленное оружие и выстрелили в оппонентов, после чего скрылись. Пострадавшие с множественными огнестрельными ранениями попали в больницу.

Подозреваемых объявили в розыск.

Алибулат Магомедов занимает должность и.о. руководителя Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана.

До этого в Подмосковье в пару несколько раз выстрелил сосед, когда те гуляли с собакой. Инцидент произошел в Мытищах, на 1-й Садовой улице. Россиянка вместе с мужем выгуливала собаку. В какой-то момент на дороге появился мужчина и открыл стрельбу по паре.

Ранее были опубликованы новые кадры нападения на водителя такси в Москве.

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