В Грузии задержали двух граждан Украины с крупной партией наркотиков

Грузинская полиция изъяла у двух задержанных граждан Украины крупную партию наркотиков. Об этом сообщает министерство внутренних дел Грузии.

В результате обысков у двоих 20-летних украинцев обнаружили 103 упаковки наркотического средства метадон. Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в приготовлении и покушении на сбыт наркотиков. За это им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненного заключения.

5 мая сообщалось, что псковского судью могут лишить статуса из-за освобождения украинских наркокурьеров.

28 марта сообщалось, что в Совхозе имени Ленина арестовали выращивавшего коноплю рэпера.

Ранее Шойгу рассказал о росте числа преступлений, связанных со сбытом наркотиков.