Псковского судью могут лишить статуса из-за освобождения украинских наркокурьеров

Заместителя председателя Псковского городского суда Светлану Григорьеву могут лишить судейского статуса за решение освободить четверых украинских наркокурьеров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Григорьева вела дело группы наркокурьеров, задержанных на границе с крупной партией наркотиков. Суд неоднократно продлевал им арест, однако позже судья выпустила подозреваемых под подписку о невыезде. После этого они покинули территорию России.

«Решение вызвало резонанс: коллегия судей начала проверку, а сама Григорьева подала заявление об увольнении, вероятно, пытаясь сохранить пенсию», — отмечается в сообщении.

12 февраля сообщалось, что адвоката из ХМАО лишили лицензии за увлечение астрологией. Юрист из Нефтеюганска Риф Мударисов взялся помочь обвиняемому в наркопреступлении. На судебное заседание адвокат, увлекающийся астрологией аж с 2005 года, принес собственноручно составленную натальную карту клиента. По мнению мужчины, наркотики его подзащитному понадобились из-за выдающегося интеллекта. Суду он заявил, что фигурант «был не в себе из-за ума, как у Екатерины II».

Ранее якутский адвокат лишился своего статуса после того, как обматерил секретаря суда.