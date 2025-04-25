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Шойгу рассказал о росте числа преступлений, связанных со сбытом наркотиков

Шойгу заявил о росте наркопреступлений в РФ на фоне санкций и интернет-торговли
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил о росте наркопреступности в России. В интервью ТАСС он рассказал, что в 2024 году зарегистрировано 193 тыс. правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 3,7% больше, чем годом ранее.

Число преступлений по сбыту выросло на 7% (135 тыс. случаев). Шойгу отметил, что особенно тревожит увеличение организованных форм наркопреступности. 35,1 тыс. дел совершено по групповым сговорам (+8%), а 14,8 тыс. дел — по преступным сообществам (+14,7%).

«Наркобизнес активно использует интернет и технологии. В 2024 году число онлайн-преступлений выросло на 13,6% — до 118,2 тыс.», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Он также связал ситуацию с санкциями, отметив, что Центрально-Азиатский регион стал ключевым для наркотрафика, там растет производство синтетических наркотиков.

Секретарь СБ подчеркнул, что на учете в РФ состоят 443 тыс. наркозависимых, включая 4 тыс. несовершеннолетних.

Также Шойгу заявил, что Совет безопасности (СБ) России в настоящее время готовит предложения по корректировке Стратегии национальной безопасности РФ.

Ранее россиянин прятал наркотики на 16 млн в арендованном автомобиле и попался.

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