В Совхозе имени Ленина арестовали выращивавшего коноплю рэпера

Рэпера Obe 1 Kanobe арестовали за выращивание марихуаны в домашнем парнике

Рэпера Obe 1 Kanobe (настоящее имя Никита Вартиков) арестовали за выращивание марихуаны в домашнем парнике. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным МВД, полицейские задержали 39-летнего Вартикова, ранее судимого за хулиганство и оборудовавшего парник для выращивания конопли в съемной квартире в Совхозе имени Ленина (Московская область).

Для парника он закупил оборудование, семена и удобрения. У артиста изъяли него 22 горшка с растениями, похожими на коноплю, а также банки с частями растения и оборудование.

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