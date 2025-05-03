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В Госдуме предложили расширить программу вакцинации от клещевого энцефалита

Депутат Леонов: программу вакцинации от клещевого энцефалита нужно расширить
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Depositphotos

В России нужно расширить программу бесплатной вакцинации от клещевого энцефалита. Об этом ТАСС заявил глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов.

Парламентарий пояснил, что программу нужно расширить таким образом, чтобы помощь могли получить граждане, проживающие в не признанном опасным по уровню распространения клещевого энцефалита районе. Сейчас бесплатную вакцину могут получить не все россияне.

«Например, она положена детям и взрослым, проживающим в эндемичных регионах, то есть в тех, где зафиксированы случаи заболевания клещевым энцефалитом среди местного населения или диких животных», — сказал депутат.

Леонов добавил, что данная инициатива может положительно отразиться на укреплении общественного здоровья, а также минимизирует риски выявления серьезных заболеваний.

В феврале врач-терапевт Наталья Леонтьева рассказала, что с наступлением весны в России повышается риск стать жертвой клещевого энцефалита – опасного вирусного заболевания, поражающего нервную систему человека и грозящего самыми печальными последствиями. Важно заранее продумать меры профилактики и защитить свое здоровье, а самым эффективным инструментом для этого является вакцинация, отметила специалист.

Ранее в российском регионе резко упала заболеваемость клещевым энцефалитом.

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