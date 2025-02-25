В российском регионе резко упала заболеваемость клещевым энцефалитом

В Ленинградской области выявили девять случаев заболевания клещевым энцефалитом за 2024 год. Это вдвое ниже, чем годом ранее, сообщает «Мойка78» со ссылкой на данные замруководителя Управления Роспотребнадзора по региону Максима Черного.

В целом в области снижается число укусов клещей – в прошлом году по этому поводу в больницы обратились 6,5 тыс. человек, а годом ранее – 8,7 тыс. жителей. Что касается конкретных территорий, то чаще всего, по словам представителя ведомства, клещи кусали жителей в Приозерском районе – зафиксировано 900 случаев, в Выборгском и Тихвинском районах (порядка 800 укусов), а также во Всеволожском и Тосненском районах от клещей пострадали по 719 человек.

Клещевым энцефалитом заразились четверо жителей Кировского района, а также по одному человеку в Волосовском, Волховском, Всеволожском, Ломоносовском и Лужском районах.

Напомним, клещевой энцефалит – это вирусное воспаление мозга с поражением центральной и периферической нервной системы. У заразившегося человека наблюдаются такие симптомы, как головная боль, лихорадка, судороги, рвота, у него нарушается координация движений. Лечат заболевание при раннем выявлении противовирусными препаратами и иммуноглобулином, на поздних стадиях лечение носит терапевтический характер, то есть направлено на купирование симптомов.

Напомним, врач-терапевт Наталья Леонтьева подчеркивала, что вакцинация – это самый эффективный способ защититься от клещевого энцефалита. Курс вакцинации состоит из нескольких прививок, делать их начинают заранее – до того, как стартует сезон наибольшей активности клещей.

Россиянам также посоветовали при посещении парков, скверов, лесов носить закрытую одежду, с длинными рукавами, заправлять брюки в носки, а также не забывать про головные уборы. После возвращения из таких мест следует проверить себя на наличие клеща.

Ранее стало известно о распространении тяжелой формы клещевого энцефалита в России.