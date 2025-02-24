Россиянам рассказали, как не заразиться клещевым энцефалитом весной

С наступлением весны в России повышается риск стать жертвой клещевого энцефалита – опасного вирусного заболевания, поражающего нервную систему человека и грозящего самыми печальными последствиями. Важно заранее продумать меры профилактики и защитить свое здоровье, а самым эффективным инструментом для этого является вакцинация, рассказала RuNews24.ru врач-терапевт Наталья Леонтьева.

«Клещевой энцефалит – это тяжелое заболевание, которое может привести к инвалидности и даже смерти. Но, к счастью, существуют эффективные средства защиты, которые помогают снизить риск заражения», – отметила доктор.

Она напомнила, что у россиян есть возможность вакцинироваться от этой болезни, курс вакцинации состоит из нескольких прививок. Начинают их делать заранее, до того, как стартует сезон наибольшей активности клещей.

Также следует соблюдать меры профилактики при посещении парка, леса и других природных мест, где могут водиться клещи. В том числе врач призвала россиян выбирать закрытую одежду, заправлять брюки в носки, носить рубашку с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами. Обязательно нужно оставаться в головном уборе, подчеркнула Леонтьева.

Помогают защититься от клещей и репелленты, которые предварительно наносятся на одежду и открытые участки тела, в соответствии с инструкцией. После посещения парков и лесов нужно тщательно осмотреть тело и одежду, чтобы вовремя выявить «врага». Чаще всего клещи присасываются в шею, голову, подмышки, пах, рассказала врач.

При обнаружении присосавшегося клеща нужно как можно быстрее удалить его, стараясь не раздавить. Затем надо быстро отвезти его на лабораторный анализ, чтобы выяснить, является ли он носителем энцефалита и других недугов. При появлении негативных симптомов – высокой температуры, слабости, тошноты, сыпи, мышечной и головной боли, важно как можно скорее обратиться к врачу. Чем быстрее получить медицинскую помощь, тем больше шансов, что удастся избежать страшных последствий клещевого энцефалита, заключила врач.

Напомним, иммунолог Михаил Болков предупредил, что эндемичный для Дальнего Востока и Сибири клещевой энцефалит начинает распространяться на запад России и даже в страны Западной Европы. По его словам, из-за изменения климата теоретически переносчика инфекции можно встретить даже в Александровском саду рядом с Красной площадью.

Ранее россиянин выпил сырое козье молоко и заразился клещевым энцефалитом.