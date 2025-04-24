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В Хабаровске ограждение школы рухнуло и чуть не прибило младшеклассников

Mash: в Хабаровске школьное ограждение рухнуло и чуть не прибило детей
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Кадр из видео/Telegram-канал «Amur Mash»

В Хабаровске младшеклассников чуть не прибило рухнувшим ограждением школы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел 24 апреля возле школы №47, расположенной на Матвеевском шоссе. Один из учащихся младших классов толкнул ограждение, и оно рухнуло. При этом рядом находилась компания детей, которая чудом не пострадала.

Отмечается, что младшеклассники часто проводят время возле канавы у этого ограждения. Их родители выражают обеспокоенность из-за мусора, в том числе шприцев, которые там находятся.

Подобные случаи происходили и ранее. В связи с этим родители обратились к местным властям с просьбой принять меры.

До этого в Рязанской области обрушилась стена многоквартирного дома. По словам жильцов, переселять их не планируют. Собственникам предложили места в маневренном фонде общежития.

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