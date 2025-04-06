В Рязанской области обрушилась стена многоквартирного дома

В Рыбном Рязанской области обрушилась стена многоквартирного дома. Об этом пишет портал RYBNOE.NET.

Уточняется, что здание расположено недалеко от районной администрации.

Журналисты выяснили, что на сегодняшний день в доме живут люди, место ЧП не огорожено. По словам жильцов, переселять их не планируют. Собственникам предложили места в маневренном фонде общежития.

Кровлю здания, как отмечается, отремонтировали за счет средств капремонта Рязанской области в 2022-м и 2023-м годах.

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До этого в Москве кровля бизнес-центра «Персей» обрушилась на семь автомобилей. Причиной инцидента стал сильный ветер. Информации о пострадавших не сообщалось.

Ранее стало известно, что пенсионерка с инвалидностью живет в аварийном доме с обвалившимся потолком в Томске.