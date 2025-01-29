В Волгограде пенсионерка повредила бедро, упав в оставленную коммунальщиками яму

Пенсионерка из Волгограда, упавшая в раскопанную коммунальщиками траншею, получит 280 тыс. рублей компенсации, сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

В июне прошлого года местная жительница шла по улице 64-й Армии, когда на ее пути возникла глубокая яма, через которую был переброшен деревянный мостик. Намереваясь перейти на другую сторону траншеи, пожилая женщина схватилась за перила, но они стали раскачиваться, и ей пришлось использовать в качестве опоры металлическое ограждение, которое не было закреплено. В следующее мгновение пенсионерка потеряла равновесие и рухнула на дно ямы, повредив бедро. Ее доставили в больницу на скорой.

Пострадавшая обратилась в суд с иском к ООО «Концессии водоснабжения», компании, которая проводила работы на том участке дороги, потребовав компенсировать ей расходы на лечение и моральный вред. Суд встал на сторону пенсионерки, установив, что ответчик не принял мер «к обеспечению безопасности третьих лиц при производстве земляных и строительно-монтажных работ», что привело к травмированию потерпевшей. Теперь женщина получит 250 тыс. рублей в качестве компенсации и еще 30,7 тыс. — за расходы на покупку медикаментов.

Ранее 71-летний пенсионер отсудил 350 тысяч рублей за падение у магазина в Петербурге.