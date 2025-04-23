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Премьер-министр Мишустин посетил выставку «Путешествие по России»

Мишустин оценил выставку в Национальном центре «Россия»
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил интерактивную выставку «Путешествие по России» в Национальном центре «Россия» перед началом коллегии Минфина. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.

Главе кабинета министров в сопровождении вице-премьера Дмитрия Григоренко, министра финансов Антона Силуанова и главы Банка России Эльвиры Набиуллиной представили экспозицию Северо-Западного округа, который в том числе знаменит Мариинским театром.

Во время ее осмотра Михаил Мишустин подчеркнул, что Центральный банк, министерство финансов, министерство экономического развития так же работают единым оркестром, как и музыканты театра.

На стенде о строительстве аэропортов России глава правительства рассказал о том, как развивается воздушное сообщение в стране, а также о планах по модернизации 75 аэропортов к 2030 году в соответствии с национальными целями развития.

Отдельно Мишустин подчеркнул, что сегодняшний полет полностью импортозамещенного самолета «Суперджет» с отечественными двигателями свидетельствует о возможности обеспечения страной надежной воздушной техникой.

Остановившись у судна «Метеор», глава правительства напомнил, что во время отчета правительства в Госдуме депутаты обращали внимание на развитие речного транспорта.

Он подчеркнул, что подобные суда помогут развитию транспортной связанности и туризма.

В завершение осмотра глава кабинета министров напомнил, что Национальный центр «Россия» является продолжением выставки, которая работала на ВДНХ. Благодаря этой экспозиции жители страны могут увидеть достижения страны, развитие технологий, красоту регионов и лично посмотреть, как развивается страна.

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