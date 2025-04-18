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Россиянам рассказали, какими последствиями для здоровья грозит сидячая работа

Ортопед Терновой: сидячая работа грозит ожирением
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Сидячая работа прежде всего может привести к повреждению суставов. Об этом «Москве 24» рассказал травматолог-ортопед Константин Терновой.

По его словам, в норме в них должен происходить обмен веществ, однако он возможен только в процессе движения. Помимо этого, сидячая работа может грозить болью в спине и ожирением. Ортопед отметил, что офисные сотрудники обычно тратят мало энергии, но потребляют большое количество калорий в течение дня.

«Ожирение приводит к развитию как минимум 25 тяжелых заболеваний. И в том числе к проблемам со спиной, потому что увеличивается нагрузка на позвоночник, идет большой износ суставов, и в результате могут появиться грыжи», — добавил Терновой.

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова до этого назвала простые правила, следуя которым можно сохранить фигуру при сидячей работе. В первую очередь, по ее словам, стоит избегать перекусов на рабочем месте. По ее словам, важно стремиться к большей физической активности: заниматься спортом, ходить на фитнес или выполнять упражнения дома.

Ранее россиянам объяснили, как справиться с болью в спине при сидячей работе.

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