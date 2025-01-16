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Врач назвала простые способы сохранить фигуру при сидячей работе

Врач Джутова посоветовала избегать перекусов во время работы
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Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова в беседе с РИАМО назвала простые правила, следуя которым можно сохранить фигуру при сидячей работе. В первую очередь, по ее словам, стоит избегать перекусов на рабочем месте.

«Стремитесь к большей физической активности: занимайтесь спортом, ходите на фитнес или выполняйте упражнения дома. На работе откажитесь от лифта, поднимайтесь по лестнице — это хорошая тренировка для мышц и дополнительная возможность расходовать калории. Во время обеденного перерыва не забывайте выходить на улицу на прогулку», — посоветовала Джутова.

Она также рекомендует следить за осанкой, поскольку правильное положение тела активирует больше мышц и способствует более эффективному сжиганию калорий.

Фитнес-эксперт, телеведущий Эдуард Каневский до этого говорил, что людям с сидячей работой стоит по возможности отказаться от использования личного автомобиля или такси и стараться чаще стоять в общественном транспорте, чтобы следить за своей фигурой.

Помимо этого, он советует больше ходить по лестницам и эскалаторам, а также выбираться на прогулку по вечерам, чтобы увеличить двигательную активность. В процессе работы рекомендуется делать небольшие перерывы.

Ранее ученые выяснили, на сколько продлевает жизнь одна часовая прогулка.

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