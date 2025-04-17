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Россиянам объяснили, как справиться с болью в спине при сидячей работе

Ортопед Терновой: ходьба поможет справиться с болью в спине при сидячей работе
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Depositphotos

Людям, которые сталкиваются с болью в спине при сидячей работе, важно делать небольшие перерывы на ходьбу в течение каждого часа. Об этом «Москве 24» рассказал травматолог-ортопед Константин Терновой.

По его словам, можно просто ходить по офису в течение 10–15 минут. Помимо этого, можно попробовать иногда работать стоя. Для этого можно использовать специальную стойку для компьютера.

«Еще можно компенсировать сидячий образ жизни занятиями вечером на велотренажере. Но самое лучшее для здоровья позвоночника – это плавание», — отметил Терновой.

Если это не поможет, он посоветовал обратиться к врачу, потому что причиной боли в спине могут быть более серьезные проблемы.

Врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько до этого рассказала «Газете.Ru», что боли в спине традиционно связывают с нарушениями осанки или сидячим образом жизни. Однако, по ее словам, причина дискомфорта может скрываться в неправильном прикусе, поскольку челюстно-лицевая система тесно связана с позвоночником.

Ранее были названы самые опасные для спины работы в огороде.

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