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Кожа женщины стала оранжевой, потому что она ела по пять морковей в день

Daily Mail: кожа британки приобрела оранжевый оттенок из-за любви к моркови
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Британка съела так много моркови, что ее кожа приобрела оранжевый оттенок, пишет Daily Mail.

Как рассказала женщина, она забеспокоилась, посмотрев на свою фотографию и заметив, что ее кожа стала оранжевой, и предположила, что виной всему желтуха. Изучив информацию о заболевании в интернете, она самостоятельно поставила себе диагноз — каротинемия — накопление в крови пигмента, который придает моркови ее цвет.

После этого британка резко сократила потребление моркови — с пяти средних морковок в день до одной порции.

«Очевидно, я ела слишком много моркови. Раньше я съедала миску творога с горкой моркови на обед, потому что я ее люблю и она дешевая», — призналась женщина.

Морковь и другие фрукты, такие как манго, абрикосы и тыква, содержат натуральный пигмент, называемый бета-каротином. Это вещество придает им характерный оттенок. Со временем чрезмерное употребление бета-каротина может привести к тому, что кожа приобретет желтовато-оранжевый оттенок, но для организма это безвредно, добавили врачи.

Ранее китаец неделю питался бургерами и попал в больницу с кровью молочного цвета.

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