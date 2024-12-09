Китаец неделю питался бургерами и попал в больницу с кровью молочного цвета

В Китае мужчина неделю питался только бургерами и попал в больницу с болью в животе и кровью молочного цвета, пишет **Oriental Daily**.

После семи дней потребления фастфуда мужчина из провинции Фуцзянь почувствовал сильнейшую боль в животе и был срочно доставлен в больницу. При поступлении его состояние оценили как критическое, и он был направлен в отделение интенсивной терапии. Чтобы установить диагноз, врачи взяли у пациента кровь и удивились — она была белого цвета, как молоко.

Врачи диагностировали у китайца гиперлипидный панкреатит. Основной причиной его возникновения чаще всего оказывается употребление большого количества вредной пищи, однако факторами риска также могут быть алкоголизм, ожирение и плохо контролируемый диабет.

По данным местных СМИ, пострадавший известен своим увлечением гастрономией и часто собирает друзей на ужин, предпочитая блюда с высоким содержанием жиров. Врач сообщил, что при обследовании его кровь имела «молочно-белый» цвет из-за высокого показателя триглицеридов.

Ранее в Китае кровь мужчины стала молочно-зеленой из-за частого употребления алкоголя.