Пьяный петербуржец напал на фельдшера с ножом и получил срок

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который напал на медработника во время вызова. Об этом сообщает прокуратура города.

Инцидент произошел на Школьной улице. По версии правоохранителей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, он потерял сознание и упал на асфальт около дома №60. На это обратили внимание прохожие и вызвали медиков.

Прибывший на место специалист попытался оценить состояние, фигурант стал размахивать ножом и угрожать фельдшеру.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима.

До этого подобный случай произошел в Нижнем Новгороде, когда на один из вызовов прибыла карета скорой помощи. В какой-то момент диспетчер потеряла связь с медиком, но позже выяснилось, что на специалиста напал мужчина. Он напал на женщину, после чего она потеряла сознание. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее в Биробиджане пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи.