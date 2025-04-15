Пьяная дочь больной пенсионерки избила фельдшера скорой помощи в Биробиджане

В ЕАО сотрудники Росгвардии задержали местную жительницу, которая с кулаками напала на медика скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бригада скорой прибыла на вызов к пожилой пациентке. В дверях медиков встретила агрессивно настроенная пьяная дочь женщины. Она набросилась на фельдшера и несколько раз ударила девушку кулаками.

На место был вызван наряд Росгвардии, дебоширку задержали и передали в отдел полиции для разбирательства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что пациент напал на врача скорой помощи в Приморском районе Санкт-Петербурга. Медицинская помощь понадобилась 30-летнему мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Оказавшись в автомобиле, он начал угрожать фельдшеру ножом. Хулигана доставили в полицейский участок, где у него изъяли холодное оружие, он может стать фигурантом уголовного дела.

Ранее пьяный пенсионер с оружием напал на бригаду скорой помощи во Владивостоке.