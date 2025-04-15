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В Нижнем Новгороде мужчина ударил врача скорой помощи по голове и та потеряла сознание

Mash: в Нижнем Новгороде врача скорой помощи ударили по голове на вызове
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Depositphotos

В Нижнем Новгороде мужчина ударил врача скорой помощи по голове во время вызова и та потеряла сознание. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в районе Щербинки, когда бригада скорой помощи прибыла на один из вызовов. В какой-то момент диспетчер потеряла связь с ними.

Позже фельдшер все же вышла на связь с диспетчером — оказалось, что на нее напал мужчина. Агрессор ударил ее по голове, и та потеряла сознание.

Пострадавшего медика доставили в больницу. Фельдшер обратилась за помощью в правоохранительные органы.

До этого пьяный россиянин вызвал матери скорую и избил фельдшера. Перед этим женщина с сыном весь день распивали спиртные напитки, и в какой-то момент она ощутила недомогание, что и стало причиной вызова бригады скорой помощи.

Ранее пьяный пенсионер с оружием напал на бригаду скорой помощи во Владивостоке.

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