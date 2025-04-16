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Условием проведения отложенных выборов в Курской области назвали безопасность

ЦИК назвал безопасность граждан условием проведения выборов в Курской области
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Правительство Курской области

В Центральном избирательном комитете назвали безопасность граждан условием проведения отложенных муниципальных выборов в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Выборы глав ряда районов в Курской области в сентябре 2024 года были отменены на фоне вторжения Вооруженных сил Украины. Выборы были отложены в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове.

«Решения, касающиеся проведения выборов <..> принимаются после консультаций с соответствующими органами и главами регионов, исходя из особенностей <..> ситуации в конкретном регионе. В частности, из особенностей режимов повышенной готовности, чрезвычайной ситуации и необходимости отсутствия угрозы для жизни и здоровья избирателей», — сообщили в ведомстве.

До этого сообщалось, что выборы губернатора Курской области могут назначить на сентябрь 2025 года. 5 декабря президент Владимир Путин назначил главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

Ранее Путин связал вторжение ВСУ в Курскую область с выборами.

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