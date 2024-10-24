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Путин связал вторжение ВСУ в Курскую область с выборами в США

Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область вмешательством в выборы в США

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область попыткой вмешательства в президентские выборы в США. Его слова приводит ТАСС.

«Я вот, например, считаю, что даже их провокации на Курском направлении связаны с попытками вмешательства во внутриполитическую ситуацию и в выборный процесс в Соединенных Штатах», — заявил он.

По словам российского лидера, вторжение было связано со стремлением Киева продемонстрировать Вашингтону и избирателям в США, что поддержка Украины и вложения в Вооруженные силы Украины со стороны Америки не были напрасными.

До этого депутат Народной рады Украины Александр Дубинский заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в США и его план победы стал вмешательством в выборы в США. При этом украинский политик назвал очевидным то, что завершение украинского конфликта выгодно правящей Демократической партии США.

Ранее в США заявили, что Киев предстал перед сложным выбором из-за Курской области.

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