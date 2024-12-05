Выборы губернатора Курской области могут пройти осенью 2025 года

Выборы губернатора Курской области могут назначить на единый день голосования в сентябре 2025 года. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона, передает ТАСС.

«Выборы могут быть назначены на единый день голосования 14 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.

5 декабря президент Владимир Путин назначил главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

Его предшественник Алексей Смирнов был назначен врио губернатора региона в мае этого года. Он вступил в должность после победы на выборах, прошедших в сентябре. В указе президента говорится, что Смирнов подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

До Смирнова должность губернатора Курской области занимал нынешний министр транспорта России Роман Старовойт.

Ранее стало известно, что мэр Тольятти уходит в отставку.