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Российский школьник получил ножом в глаз во время прогулки во дворе

В Липецке школьник играл на улице и получил ножом в глаз
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«Газета.Ru»

В Липецке прогулка во дворе закончилась для девятилетнего мальчика госпитализацией: его приятель бросил в него нож, который попал мальчику в глаз. Об этом сообщает издание GOROD48.

По информации СМИ, инцидент произошел 14 апреля у дома 67 по улице Гагарина. По предварительной информации, ученик школы №24 после уроков играл с одноклассниками в войнушку. В какой-то момент один из участников игры пульнул нож — предмет вошел острием ребенку в глаз.

Его забрали в офтальмологическое отделение областного клинического центра, где диагностировали проникающее ножевое ранение левого глаза. Другие подробности о состоянии потерпевшего неизвестны.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося: им предстоит выяснить, случайно или намеренно «обидчик» кинул в мальчика нож.

До этого стало известно, что в Приморье прооперировали семиклассницу, которой сверстник вонзил в глаз карандаш.

Ранее в Воронеже школьники избили одноклассника до потери сознания.

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