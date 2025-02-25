В Воронеже школьники избили одноклассника до потери сознания

В Воронеже подростки избили одноклассника до потери сознания в школьном туалете. Об этом сообщает «TV Губернии» со ссылкой на маму мальчика Марию.

Инцидент произошел в воронежской школе №11. Пострадавший одиннадцатиклассник Никита рассказал, что конфликт начался 14 февраля, когда во время урока один из учеников достал нож. После этого учитель вызвал полицию — прибывшие правоохранители начали опрашивать одноклассников, и Никита сказал, что знает, кто принес оружие. Хулиган при этом пригрозил ему, что поговорит с ним потом.

17 февраля в школьном туалете произошла драка. По словам пострадавшего, его обидчик позвал с собой еще одного человека. Кто именно из них начал бить Никиту по голове, он не помнит. Первый удар пришелся по затылку, после чего Никита потерял сознание. Судя по характеру травм, школьника еще несколько раз били ногами по лицу. Лежащего на полу подростка обнаружил один из учеников. Пострадавшего отвели в медицинский кабинет, где ему, по его словам, приложили лед и отправили домой.

Как рассказала мама пострадавшего, после произошедшего Никита позвонил ей, и она не поняла, в каком он состоянии. По ее словам, мальчик с трудом добрался домой, его тошнило, мутило.

На следующий день Никита с мамой отправились в медицинское учреждение и в правоохранительные органы. Ребенку провели компьютерную томографию, которая выявила сотрясение мозга. Также были обнаружены серьезные повреждения челюсти, расшатанный зуб и искривление носовой перегородки. Согласно медицинскому заключению, состояние Никиты было оценено как средней степени тяжести. Мария утверждает, что у юноши продолжаются провалы в памяти. Никите также приходится пить сильнодействующие обезболивающие.

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