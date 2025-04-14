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Мать семиклассницы, получившей ручкой в глаз, будет добиваться для обидчика спецшколы

RT: в Приморье мать школьницы требует компенсацию за травму глаза дочери
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Приморье мать ученицы седьмого класса, которой ровесник заехал ручкой в глаз, намерена добиваться определения мальчика в спецучреждение, а также компенсации морального вреда у его родителей за травму дочери. Об этом сообщает RT со ссылкой на родительницу.

«Врачи сделали операцию и вытащили осколки из мягких тканей между глазом и мозгом. Операция шла 4,5 часа», — поделилась женщина, отметив, что сейчас дочь продолжает лечиться, но уже не в больнице, а дома.

После инцидента юношу поместили во временный центр изоляции для подростков на 48 часов, сейчас он вернулся домой.

Инцидент произошел 2 апреля в школе №1 Дальнереченска. Между 13-летней девочкой и ее одноклассником случился конфликт. В итоге школьница дала мальчику подзатыльник, за который он кинул ей в глаз ручкой. Как утверждает мать пострадавшей девочки, сверстник проявлял агрессию в отношении ее дочери и раньше.

Ранее в Воронеже школьники избили одноклассника до потери сознания.

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