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Мужчина ударил незнакомку в московском метро и попал на видео

В Москве мужчина ударил незнакомку в метро

В Москве 43-летний пассажир метро ударил незнакомку без видимых причин и попал на видео. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел в вестибюле станции метро «Нижегородская» на Некрасовской линии. Один из пассажиров, действуя из хулиганских побуждений, ударил незнакомую женщину рукой. На кадрах с места происшествия видно, как агрессор подходит к ней и наносит удар.

В результате пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Информации о ее состоянии не поступало. Московская прокуратура взяла на контроль привлечение нападавшего к уголовной ответственности по статье о побоях.

До этого в московском метро пассажир случайно задел мужчину и получил ногой по голове. В отношении агрессора возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев из хулиганских побуждений.

Ранее пассажирка метро в Екатеринбурге получила кулаком в глаз от соседки по эскалатору.

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