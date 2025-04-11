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Пассажирка метро в Екатеринбурге получила кулаком в глаз от соседки по эскалатору

В Екатеринбурге пассажирки метро подрались, не поделив место на эскалаторе
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Shutterstock

В Екатеринбурге одна из пассажирок метро набросилась на другую после того, как та попыталась обойти ее на эскалаторе. Об этом потерпевшая рассказала в беседе с E1.ru.

Инцидент произошел 7 апреля на станции метро «Геологическая». По словам потерпевшей, она поднималась вверх по эскалатору, когда женщина, стоявшая на ступенях выше нее, отказалась уступать дорогу.

«Я спросила, можно ли пройти, но в ответ было молчание. За мной стояли люди, которые также хотели подняться. Я попыталась продвинуться вперед, отодвигая ее руку, но она вцепилась <...> хваткой в поручень и не пропускала, затем она начала матом ругаться, и как раз эскалатор уже доехал до верху на площадку, и я почувствовала удар кулаком в лицо справа», — поделилась екатеринбурженка.

Поначалу потерпевшая растерялась, но затем, как утверждает, дала сдачи. Она догнала агрессора и пыталась не дать ей уйти вместе с сотрудницей метро, но женщина скрылась.

После этого потерпевшая отправилась в больницу, где зафиксировала полученные повреждения — ей диагностировали ушиб и гематому мягких тканей лица. Женщина не стала писать заявление в правоохранительные органы, так как считает, что обидчицу искать не будут.

Ранее в московском метро мужчина ударил молотком пассажира после замечания.

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