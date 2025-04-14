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В московском метро пассажир случайно задел мужчину и получил ногой по голове

В московском метро после драки один из пассажиров обратился к медикам

В московском метро внезапно возникший конфликт между пассажирами закончился дракой. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на станции «Мичуринский проспект». Судя по опубликованным ведомством кадрам, мужчине в синей куртке не понравилось, что выходивший из дверей поезда пассажир случайно задел его плечом. Он решил не ехать на поезде, а вышел вслед за «обидчиком» и высказал ему претензию. После короткой словесной перепалки мужчина в синей куртке набросился на оппонента. Он бил его ногами по голове и таскал по платформе.

Потерпевший после случившегося обратился за медицинской помощью. В ведомстве не уточнили, какие травмы он получил.

В отношении агрессора возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение побоев из хулиганских побуждений» УК РФ. Привлечение нарушителя к ответственности находится на контроле прокуратуры.

Ранее мужчина ударил девушку, обедавшую в московском метро, и попал на видео.

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