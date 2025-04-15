Врачи не спасли мужчину, которому юноша проломил голову молотком в Петербурге

78.ru: в Петербурге не спасли мужчину, которому юноша проломил голову молотком

В Петербурге врачам не удалось спасти 40-летнего мужчину, которому 18-летний юноша проломил голову молотком ради самозащиты. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение в состоянии шока и сильного алкогольного опьянения. Медикам не удалось его спасти.

Инцидент произошел в ночь на 14 апреля возле дома №22к1 на Белградской улице. Предварительно, между юношей и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого молодой человек пробил оппоненту голову молотком. После этого юноша сам вызвал на место бригаду скорой помощи — он сообщил, что причинил ему травмы в целях самообороны.

Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачи диагностировали у мужчины открытую черепно-мозговую травму с повреждением мозга, колото-резаную рану живота и алкогольное опьянение.

Ранее в российском городе мужчине проломили череп табуреткой после ссоры в баре.