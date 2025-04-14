Петербуржцу проломили голову молотком после уличной ссоры

В Петербурге 18-летний юноша проломил 40-летнему мужчине голову молотком. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в ночь на 12 апреля возле дома №22к1 на Белградской улице. Предварительно, между юношей и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого молодой человек пробил оппоненту голову молотком. После этого юноша сам вызвал на место бригаду скорой помощи — он сообщил, что причинил ему травмы в целях самообороны.

Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачи диагностировали у мужчины открытую черепно-мозговую травму с повреждением мозга, колото-резаную рану живота и алкогольное опьянение. Пострадавшего, находившегося в шоковом состоянии, поместили в операционный блок.

Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, проломившего мужчине голову. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в российском городе мужчине проломили череп табуреткой после ссоры в баре.