Названы заболевания, при которых можно съесть на Пасху не более одного яйца

Врач Кашух: при ряде заболеваний можно съедать не более одного яйца в сутки

Здоровым людям без хронических заболеваний и проблем с ЖКТ рекомендуется съедать одно-два яйца за раз. Однако при некоторых заболеваниях допустимо есть не более одного яйца в сутки, что особенно важно учитывать перед Пасхой – праздником, во время которого многие злоупотребляют этим продуктом, рассказала RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

В целом куриные яйца считаются полезным продуктом с низкой калорийностью и массой ценных микроэлементов. Однако при их потреблении важно учитывать и другие источники животного белка: так, например, если человек съел много мяса, сыра, рыбы, то лучше ограничиться максимум двумя яйцами.

А при заболеваниях сердца, высоком холестерине, болезнях печени съедать можно не более одного яйца в сутки, подчеркнула врач.

«Тем, у кого есть хронический холецистит и панкреатит, тоже не стоит есть больше пары яиц на праздник: в состав желтка входит много жиров, которые способны спровоцировать обострение этих заболеваний», — добавила Кашух.

Что касается окрашивания яиц на Пасху, то отдавать предпочтение нужно натуральным красителям – таким, как луковая шелуха, свекла, куркума или шпинат, которые намного безопаснее синтетических красителей из магазинов, которые могут содержать вредные химические компоненты, заключила специалист.

Напомним, 20 апреля православные христиане будут отмечать самый главный праздник года — Пасху. В честь Светлого Христова Воскресения готовят особые угощения. В центре праздничного стола – кулич, крашеные вареные яйца, творожная пасха. Что они символизируют в пасхальной трапезе, как их приготовить и какие еще блюда украсят праздничный стол — в материале «Газеты.Ru».

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