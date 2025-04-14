Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали необычные способы красиво покрасить пасхальные яйца

ОСН: черника, куркума и капуста — хорошие натуральные красители для яиц на Пасху
close
IMAGO/Global Look Press

Россияне чаще всего покупают куличи и творожные пасхи готовыми в магазинах, а вот яйца предпочитают красить самостоятельно. Для этого можно использовать натуральные красители — например, куркуму, чернику и краснокочанную капусту, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Замороженная черника окрасит яйца в красивый фиолетово-синий цвет. Для этого необходимо взбить ягоды в блендере или размять ложкой до состояния пюре. В эту смесь следует влить немного воды и уксуса в пропорциях: на один стакан ягод две-три столовые ложки воды и одна столовая ложка уксуса. Готовую смесь втирают в скорлупу и оставляют на 30-60 минут.

Краснокочанная капуста делает яйца насыщенно синими. Для этого ее нужно нарезать и полчаса варить на медленном огне, а затем слить воду, налить новую и добавить пять столовых ложек уксуса. В окрашенную воду выкладываются яйца на полтора-два часа.

Достаточно просто покрасить яйца куркумой — нужно смешать ее с водой, уксусом и солью (20 граммов куркумы, две столовые ложки уксуса и одна столовая ложка соли), а затем оставить в этой смеси яйца на два-три часа.

Также специалисты советуют покрасить яйца с помощью кофе — для этого просто нужно заварить крепкий напиток, а затем оставить в нем яйца на несколько часов.

Напомним, 20 апреля православные христиане будут отмечать самый главный праздник года — Пасху. В честь Светлого Христова Воскресения готовят особые угощения. В центре праздничного стола — нежный, ароматный кулич, крашеные вареные яйца, творожная пасха. Что они символизируют в пасхальной трапезе, как их приготовить и какие еще блюда украсят праздничный стол — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде на Пасху.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами