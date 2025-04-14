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Названы продукты, которые опасно хранить на дверце холодильника

Pravda.Ru: яйца и молоко опасно хранить на дверце холодильника
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Shutterstock/FOTODOM

Мясо и молоко не стоит хранить на дверце холодильника, поскольку из-за этого они быстрее испортятся, потеряют вкус и могут стать опасными для здоровья. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Мясо — абсолютно не тот продукт, который стоит держать на дверце. Даже если оно запечатано, даже если кажется, что в холодильнике прохладно — колебания температуры способны активизировать рост бактерий. [Молоко] быстро реагирует на перепады температуры, и вместо недели свежести вы получаете скисшее молоко за пару дней», — уточнили в сообщении.

Кроме того, специалисты не советуют хранить на дверце яйца, потому что там они подвержены перепадам температуры, могут терять влагу и быстрее испортиться. Еще один запрещенный продукт — вино, так как температурные скачки могут испортить его вкус и ускорить процесс окисления.

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева до этого рассказала «Газете.Ru», что мытье овощей и фруктов при последующем хранении в холодильнике может привести к сокращению срока хранения и порче продукта.

Ранее россиянам раскрыли секрет безопасной разморозки мяса.

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